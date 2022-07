Al suspender la siembra comercial, se dio la razón a la Colectividad Demandante, y al permitir la siembra experimental y confrontarla mensualmente en juicio, se abrió al mismo tiempo una puerta para contar con información directa en el juicio, con el objeto de decidir si deben o no sembrarse los transgénicos. La colectividad ha conseguido informes mensuales de Semarnat y Sagarpa, hoy Sader. Ello, no obstante, antes que confrontar su información con los científicos de la colectividad y los jueces, la industria ha preferido no sembrar experimentalmente, dando con ello una muestra más de que su objetivo es meramente comercial y lucrativo, y no colaborar en la atención de la alimentación y la salud de las mexicanas y mexicanos.

En su comunicado, la Demanda Colectiva Maíz nos advierte sobre la siguiente etapa en el proceso legal. Una etapa de alegatos, que consiste en que las partes puedan proponer los argumentos finales para que el juez pueda dictar sentencia, así como una propuesta de estructura y el orden de todos los argumentos jurídicos y pruebas que demuestren nuestras pretensiones, para que la autoridad judicial emita la sentencia de primera instancia .

Reconocemos que esta demanda de acción colectiva es punta de lanza, y que México es el único país que ha logrado doblegar los intereses de empresas agroindustriales trasnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Dow Agro-Sciences y PHI México, conocida como DuPont-Corteva, que buscan principalmente apropiarse de la biodiversidad mexicana a pesar de atentar contra la salud pública y el medio ambiente. Tendremos ahora que estar pendientes del curso que tome esta demanda de acción colectiva. Más de 400 generaciones campesinas e indígenas, que han sido guardianas de los maíces nativos y de la milpa, la razón y la ética, asisten a tan trascendental exigencia. Ningún permiso de siembra de OGM de maíz en México.