P

ara tratar el caso del narcotráfico (como también el de la educación), los gobiernos lo han asumido como una tarea exclusivamente propia. No han querido dar su lugar a un recurso fundamental para la construcción de nación que desde hace siglos han creado sus hombres y mujeres. Me refiero a la significativa tendencia a la comunalidad que Maldonado, Elorza y otros han venido identificando desde tiempo atrás y que plantea la participación y la deliberación de todos en los temas que afectan a todos. Y no es moda, ya Gudrum y Carlos Lenkersdorf, emigrados al sureste mexicano, contaban que en las antiguas comunidades mayas los misioneros intentaban hacer que se eligiera como representantes a sus favoritos. Y les pasaban papelitos con los nombres de los que debían elegir. No les hacían caso alguno.

Por su parte, a los gobiernos locales, federales e incluso institucionales, estos procesos definitivamente no les generan especial entusiasmo. No sólo porque una comunidad organizada estorba la construcción de un aeropuerto o un nuevo ferrocarril o porque rechazan una nueva ley o una termoeléctrica, sino porque en el fondo no pocas veces son un polo de contradicción, autonomía y un semillero de visiones generalmente distintas a la oficial. Materializan además una contradicción: mientras el objetivo de la gran mayoría de las iniciativas que imponen a las comunidades –incluso en sus tierras y aguas– tienen como fin primordial el beneficio reducido a una clase social y minoritaria, las visiones desde la comunalidad tienen como eje y motor central el trabajo de todos, pero también el beneficio de todos. Por eso, aún fragmentadas o aparentemente olvidadas, estas tendencias son vistas como peligro potencial. Sigue sin embargo vigente y fuerte la enorme capacidad de organización y resistencia que en la historia del país la comunalidad aparece una y otra vez como espacio y fortaleza de construcción de consensos, de acción y recuperación frente a fuerzas que les son hostiles.

Viene esto al caso porque desde un tiempo para acá el gobierno mexicano se enfrenta a una disyuntiva: o decide continuar solo y sólo militarmente su lucha contra el narcotráfico o comienza a pensar en una estrategia mucho más amplia, basada en un acuerdo nacional con todos y con todo el mosaico enorme de tendencias comunalistas que pueblan el país. Y no son pocos: en los decenios recientes (1990-…) se ha demostrado la enorme fortaleza y determinación de los zapatistas, las guardias comunitarias, la fuerza de Cherán, las y los compañeros de Samir Flores, los yaquis Tomás Rojo y Luis Urbano, y con ellos, también toda la fuerza y determinación de lucha que da el dolor de la pérdida o desaparición de cientos de miles. Es injusto que todo esto sea desechado como inútil para una lucha más amplia, como si ejército y policías efectivamente estuvieran resolviendo el problema. Tampoco desechar la de los normalistas, de las y los maestros de la CNTE y de los estudiantes de educación superior. Sus rebeliones esconden profundos reclamos y fuerzas profundas de acción, así como décadas de experiencias de luchas que son vitales para la nación.