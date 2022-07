El senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia sostuvo que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador ha dado claro ejemplo de que en su gobierno no se utiliza la justicia para perseguir a opositores o dirigentes sociales, como sí se hizo en los sexenios del PRI y Acción Nacional .

La diputada morenista Yeidckol Polevnsky señaló que quien afirma que se trata de una cortina de humo o un intento de obligar al PRI a votar a favor de las iniciativas gubernamentales no conoce a López Obrador: “Él no funciona así, es un presidente diferente, que ha demostrado ser congruente. Él no hace concertacesiones”. Destacó que el mandatario planteó desde un principio que no habría cacería de brujas . Su compañero de bancada, Miguel Torruco, comentó que la oposición puede acusar lo que quiera, pero el caso ya está en la fiscalía y ésta tendrá que determinar lo consecuente.