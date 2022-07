Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Ante la demanda de colectivos como el Comité 68 y el Comité ¡Eureka!, acompañantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de la llamada guerra sucia, para que el presidente Andrés Manuel López Obrador retire su aval para inscribir los nombres militares en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, el mandatario afirmó ayer que esa decisión se puede revisar y descartó que se busque homenajear a mandos militares que ordenaron y operaron la represión.

Se puede revisar, no creo que haya ningún problema por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en hacerlo , aseguró en su conferencia mañanera al ser cuestionado sobre el particular, pero pidió no descartar la posibilidad de reconocer que soldados, pueblo raso, también fue sacrificado, perdió la vida en esa guerra sucia, absurda, inhumana .

López Obrador dijo que el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, le pidió su opinión antes de pronunciar el discurso que ofreció el 22 de junio pasado en el acto oficial de apertura de archivos e instalaciones militares a la Comisión de la Verdad, en el Campo Militar número 1. Sandoval anunció ahí que el titular del Ejecutivo autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida .