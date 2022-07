Unión Europea ya no es ejemplo de desarrollo sustentable, opina

l mandatario de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, cuestionó recientemente, en conferencia de prensa, la decisión que diversos líderes europeos se han visto obligados a tomar en materia energética, recurriendo al uso masivo de carbón ante la actual crisis de desabasto de gas.

No resulta muy congruente que la Unión Europea, siendo la principal propulsora de la producción de energías verdes a escala mundial, ahora opte por utilizar recursos no renovables altamente contaminantes.

Es menester recordar los foros de parlamento abierto en torno a la reforma eléctrica en los cuales diversos panelistas presentaron argumentos en contra de la misma, utilizando como ejemplo a Holanda o Alemania de lo que se suponía eran verdaderas economías verdes.

Descontando que en realidad, como buenos cabilderos, su única preocupación en los foros era defender los intereses de compañías privadas como Iberdrola, me pregunto ahora a quién utilizarán como ejemplo para hablar de desarrollo sustentable, porque nos queda claro que la Unión Europea ya no lo es más.

Jesús Abraham Guerrero Hernández

Rimas dedicadas a Enrique Peña Nieto

En relación con el editorial de ayer en La Jornada:

¿Punta de iceberg Peña Nieto?

es demasiado somero;

con él fue tal robadero

que es todo el iceberg completo.

Benjamín Cortés V.

Agradece texto de Jorge Caballero y Raúl Criollo sobre Elena Garro

Me pregunto con insistencia ¿por qué Jorge Caballero y Raúl Criollo han escrito en El estante de lo insólito de nuestro periódico La Jornada a su Elena Garro? Francamente, no encuentro otra respuesta iluminante, porque Elena Garro en el espacio que natura asignó a nosotros los mexicanos, fue, es y será, ella misma, insólita. Caballero y Criollo, verdaderamente iluminados, han expresado todo o casi todo, de lo que de Elena se puede decir. Sea igual o no a Sor Juana, a Rosario Castellanos, o bien, sea la Garro la más grande escritora de Iberoamérica, simplemente, Elena es inconmensurable. En El Correo Ilustrado del lunes pasado se nos invita a leer, juntos, su obra maestra, Los recuerdos del porvenir el 14 de julio.