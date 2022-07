Raúl Robledo e Irene Sánchez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 9 de julio de 2022, p. 23

Un juez federal otorgó a la ruta 400 un amparo contra la requisa que aplicó el gobierno de Nuevo León el 2 de julio por subir la tarifa de 12 a 15 pesos, sin autorización. Se concede la suspensión de plano a Transportes Progreso, para el efecto de que no se ejecute la requisa y/o confiscación de sus bienes , establece el fallo, el cual no estipula si la administración encabezada por el emecista Samuel García, a través del Instituto de Movilidad debe o no regresar el control de la línea de transporte al permisionario.