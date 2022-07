En noviembre mostré mis habilidades de combate tras un largo periodo de inactividad. No estuve oxidado sobre el ring entonces y no lo estaré ahora , advirtió Vargas, de 31 años.

Es un rival con un gran poder, pero estaremos preparados para contrarrestar eso y todo lo que traiga al ring , añadió. Magsayo dice que no me he enfrentado a nadie como él, pero en realidad él nunca enfrentó a nadie como yo .

El púgil filipino, de 27 años, cree que Vargas se presentará con una estrategia defensiva para protegerse de su potencia de golpeo.

El filipino se envalentona

Espero que no corra mucho en esta pelea , dijo Magsayo. “Si soy capaz de llegar a la distancia adecuada con él, voy a conseguir el nocaut.

No estoy preocupado por Vargas , recalcó. Ya he vencido a los mejores de la división, así que mi confianza es muy alta de cara a este combate .

El mexicano encara un duro reto ante un púgil que propone las peleas a un ritmo veloz y con buena pegada. Según los especialistas, Vargas deberá neutralizarlo desde la larga distancia y con un boxeo técnico que detenga sus embates.