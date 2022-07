I

nevitable repetirlo: el 20 junio fueron asesinados el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez y los jesuitas Javier Campos Morales, Padre Gallo, y César Joaquín Mora Salazar, en la misión San Francisco Javier, de Cerocahui, Urique, en la sierra Tarahumara. Horas antes otras dos personas fueron desaparecidas. Por fortuna dos días después la fiscalía de Chihuahua localizó los tres cuerpos que fueron sustraídos por el presunto responsable, José Noriel Portillo Gil, El Chueco, brazo de uno de los cárteles.

La noticia pronto traspasó nuestras fronteras, en primera instancia por las comunidades jesuitas, incluido el papa Francisco. Su mensaje fue inequívoco: ¡Cuántos asesinatos en México! Estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta los sufrimientos innecesarios . Sin embargo, pronto encontramos: lo que quiso decir : y desde la voz presidencial se colocó una lectura aceptable y encomiable sobre lo expresado por el pontífice.

Cabe reconocer y ponderar la reacción inmediata de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús: comunicó la decisión de continuar con su labor de acompañamiento, de varias décadas, en una región y con unos pueblos que resultan particularmente lejanos para el conjunto de nuestra nación. En especial los rarámuris. No dejaron fuera la demanda de que se revise la estrategia de Estado frente al accionar del crimen organizado y con ello reafirmaron la postura de que no se trata sólo de estos asesinatos, sino que persiste en esa región la impunidad de muchos otros, el despojo, el desplazamiento forzoso de comunidades enteras, frente a los cuales ni los gobiernos estatales, ni los federales, sucesivamente, han actuado para garantizar el respeto a los derechos humanos, individuales y colectivos de todos, indígenas y no.