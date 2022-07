Dedicados a formular ansiosos las más grandes narrativas fraudulentas de la historia, los intelectuales orgánicos del capitalismo escribieron hace tiempo la mayor de ellas: la humanidad alcanzó un capitalismo absoluto que cerró el mundo y su historia (Fukuyama); estamos frente a una totalidad insuperable, el reino eterno de la democracia liberal. Es el mensaje subliminal profundo que reitera la juerga de la OTAN en Madrid.

Contemporáneamente, América Latina ha estado ensayando vías de escape, con nuevos gobiernos surgidos de sus flancos de izquierda. Es hora de tomarle seriamente la palabra a Francisco, el papa latinoamericano, atendiendo las palabras recogidas por Ángel Guerra Cabrera: “No podemos volver a la falsa seguridad de las estructuras políticas y económicas que teníamos antes…, de la crisis no se sale solo. O salimos todos o no sale ninguno. Usar la crisis para el propio provecho es salir mal de la crisis y, sobre todo, es salir solo. De la crisis no se sale solo, se sale arriesgando y tomando la mano del otro. Si no lo hacés, no podés salir”. Los hombres del poder con vocación social de América Latina deberían actuar ya, de la mano de los pueblos, siguiendo este consejo de Max Weber: en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez .

Seguramente nos aguardan años lúgubres. En el corto plazo parece precipitarse una recesión que estará encubierta por el discurso de la guerra. Pero habrá más desperdicio en el mundo con la enloquecida fabricación de armamentos, al tiempo que se entierran por tiempo indefinido los proyectos apenas incipientes para el cuidado de la naturaleza. El capitalismo prueba, una y otra vez, que sus bases, fundamentos y objetivos de operación, la máxima tasa de lucros, son factibles sólo destruyendo el mundo. No ha aparecido el mago capaz de convertir el cuidado del hábitat humano en un mercado lucrativo.

El sistema tenderá a profundizar el pozo de la desigualdad en el mundo. Diga usted lo que diga, recibirá como respuesta: ¡China es un peligro sistémico para la libertad! Los pueblos latinoamericanos deben unirse y crear estados instituyendo el consenso de los propios pueblos. Dura, aún más dura, será en adelante la lucha frente a los intereses capitalistas internos y externos. Un futuro con alimento, salud y educación para todos, sólo será posible caminando por la orilla del desfiladero.