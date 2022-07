Emir Olivares y Dora Villanueva

Martes 5 de julio de 2022

Los medios internacionales deben emprender una campaña para llamar a que Estados Unidos indulte al fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lamentó que lejos de darle su respaldo, estos consorcios informativos lo han dejado solo.

“¿Qué, no vale la pena que se ocupe el The New York Times del asunto, o el The Washington Post o el Financial Times o El País, y convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, para pedir, para llamar a que se otorgue un indulto a Assange? Si no lo hacen, van a quedar manchados.”

Durante la mañanera de ayer y en una de las fechas más emblemáticas para los estadunidenses, 4 de julio, el mandatario planteó: Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de La Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York porque ya no es símbolo de libertad .

López Obrador aprovechó una pregunta sobre los crímenes contra periodistas en México para referirse al caso de Assange, a quien en enero de 2021 ofreció asilo político. Washington lo reclama para juzgarlo por 17 cargos de supuesto espionaje y uno por delitos cibernéticos.

Hace más de una década, el australiano difundió por medio de su plataforma miles de documentos secretos estadunidenses que evidenciaron acciones lesivas a los derechos humanos, incluso crímenes de guerra durante las intervenciones militares de Washington en Irak y Afganistán, e injerencia en otros países. Eso le valió ser galardonado con diversos premios como el Amnistía Internacional Reino Unido a los Nuevos Medios (2009) y el de Periodismo Martha Gellhorn (2011), por citar algunos.