Emir Olivares y Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 5 de julio de 2022, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya una confrontación con la jerarquía católica o de otras religiones y señaló que ve mano negra de los conservadores que quieren poner en su contra al clero por su estrategia de seguridad.

Durante la conferencia matutina de ayer, subrayó: Los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias, hablando de lo mismo: amor y paz. Nos identificamos muy bien con el papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias, pero ya estoy viendo la mano negra, ¿no?, de los conservadores, que quieren ahora echarnos encima a las iglesias. No, que nadie se confunda .

Destacó que el dirigente social que más admira y al que respeta es Jesús Cristo quien, de acuerdo con mi interpretación teológica, encabezó un movimiento en favor de los pobres y por eso los poderosos de su época lo seguían, lo expiaban, le llamaban alborotador, agitador del pueblo, y lo crucificaron. Y también por eso me identifico mucho con el papa Francisco .

El titular del Ejecutivo volvió a ser interrogado por la posición que algunos ministros de culto han expresado en torno a su estrategia de seguridad, a lo que reafirmó que el hecho de que ésta no sea confrontativa, no significa que haya tolerancia, todos los días detenemos a delincuentes y, cuando no hay opciones, se dan enfrentamientos .

Ejemplificó lo sucedido el domingo en Caborca, Sonora, donde un grupo de 10 militares que detuvieron a tres dirigentes de un grupo criminal fueron atacados por 60 miembros de esa organización delictiva, a fin de que los soltaran, y hasta les ofrecieron 10 millones de pesos, pero al final solicitaron refuerzos y se logró la captura, aunque un oficial del Ejército perdió la vida.