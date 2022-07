M

uy activo anda el Borolas critique y critique la construcción, primero, e inauguración, el viernes pasado, de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Duro que te dale contra esa grandiosa obra de infraestructura tan necesaria para reforzar nuestra soberanía energética. Con brutal cinismo, a Calderón se le llena la boca, y avienta ajos y cebolla, pero es la fecha que no da una explicación sobre el porqué nunca concretó lo que él mismo calificó en su momento como la obra más importante de mi gobierno : la fantasmal Refinería Bicentenario.

En la mañanera de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó de pasadita lo que fue el denominado proceso de selección del estado de la República en el que la tan cacareada refinería de saliva se construiría y todos aplaudieron como focas. Borolas puso a pelear a varios gobernadores priístas y panistas, para que al final de cuentas se pronunciara a favor de Hidalgo, en ese entonces presidido por Miguel Ángel Osorio Chong, quien a los habitantes de esa entidad endeudó con mil 500 millones de pesos, destinados –supuestamente– a la compra de los terrenos en los que se construiría lo que nunca se edificó. Es la fecha, pues, pero Calderón y sus secuaces no pierden oportunidad para arremeter contra la Refinería Olmeca. De hecho, desde el anuncio presidencial de que se construiría en Dos Bocas, Tabasco, y fijó plazos de edificación y fecha de inauguración (el 22 de julio de 2022), el tal Borolas aseguró que se trataba de la crónica de un desastre anunciado , es decir, inconscientemente se refirió a su propio fracaso con la Bicentenario, cuya construcción pomposamente anunció en no menos de cinco ocasiones, en cada caso como si fuera novedad, y no colocó ni un tornillo.