Desmiente Julio Scherer participación en ADN México

M

e dirijo a usted de manera respetuosa para aclarar lo relativo a la nota aparecida ayer bajo el título Buscaba firma ligada a Scherer Ibarra acaparar datos genéticos de familiares de desaparecidos , misma que establece la presunta participación de un servidor en la empresa ADN México y que, según se afirma en la misma nota, enfrenta el proceso penal 245/2020.

Al respecto, la participación que se me atribuye en ADN México resulta totalmente falsa, carente de fundamento, y me atreveríaa decir que se trata, incluso, de una declaración malintencionada, pues no es la primera vez que se pretende ensuciar mi nombre ante la opinión pública.

Por tal motivo, en beneficio de los lectores de este importante medio de comunicación y en total apego a la verdad, le solicito amablemente la publicación de la presente aclaración y quedo a sus órdenes para cualquier información subsecuente.

Julio Scherer Ibarra

Respuesta del reportero

Con relación a la carta enviada por Julio Scherer Ibarra, deseo exponer lo siguiente: el proceso penal 245/2020 sólo fue instruido en contra de Roberto Cabrera Alfaro, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejercicio indebido del servicio público.

En la nota no se menciona que Julio Scherer Ibarra enfrente proceso penal por este asunto.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó a la FGR que se ampliaran las investigaciones.

Mariana Sosa García, anterior directora de Relaciones Comerciales y actualmente socia de ADN México, durante los interrogatorios realizados en el Reclusorio Sur, señaló que como parte de sus labores en ADN México, ella trabajaba para la familia Scherer, en concreto para Julio Scherer.

En la diligencia, Diego Ulibarri Gómez, actual director general de ADN México, declaró que Hugo Scherer es socio de ADN México.

Ambos señalamientos debieron, por ley, quedar grabados como parte de la audiencia.

Gustavo Castillo García

Los centímetros y milímetros de Washington

Hagamos caso a La Jornada, el mundo ha entrado plenamente en una nueva guerra fría. En nuestro periódico se publicó: “La OTAN relanza la guerra fría”, editorial; El resurgimiento de la OTAN , Miguel Urban; Es tiempo para la Paz , John Saxe Fernández; La vida cotidiana, en un país de la OTAN , Marcos Roitman Rosenmann; La cumbre de la OTAN en España , Ángel Guerra, y Concluye la cumbre de la OTAN, con el mayor giro belicista en décadas , Armando G. Tejeda (por cierto, en Madrid, nadie, ni Biden, Boris Johnson, Erdogan... nadie, se puso tapabocas). Tiene razón La Jornada. En 1939, ni Hitler manifestó tanta belicosidad, en vísperas de la invasión a Polonia. Menos aún, en la Operación Barbarroja. Al contrario, Hitler envió a Von Ribbentropp a pactar la paz con Stalin y Molotov.

A finales de la década de los 80, Bush (papá) le prometió a Gorbachov: ni un milímetro de la OTAN, hacia el Este . Hoy, con los países bálticos, Polonia, la pretensión con Ucrania y el títere de la OTAN, Zelensky, pronto, con Finlandia, no sólo la OTAN avanzó milímetros, sino miles de kilómetros.

Paralelamente, hoy Joe Biden, sumamente católico, ofrece defender cada centímetro en el marco de la OTAN. Es curioso, para la paz, Washington ofrece milímetros. Y, para la guerra, centímetros. Recordemos, un centímetro es 10 veces un milímetro.