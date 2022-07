Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 5 de julio de 2022, p. 22

Santiago. El presidente Gabriel Boric recibió formalmente ayer el proyecto de nueva Carta Magna que acordó, luego de un año de deliberaciones, la Convención Constitucional, cuyos artículos fueron concordados en promedio por 77 por ciento de los 154 delegados que la integraron, mucho más que el mínimo de dos tercios requerido.

La entrega tuvo lugar durante una sobria y formal ceremonia republicana en la sede donde sesionó la Convención, el ex Congreso Nacional, en Santiago.

El texto, que consagra un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional, ecológico, inclusivo y paritario, será sometido a plebiscito de participación obligatoria para unos 15 millones de personas el 4 de septiembre próximo.

La Convención Constitucional, que ayer se disolvió, y la propuesta que produjo, son resultado de la crisis política y social que estalló en Chile el 18 de octubre de 2019, cuando millones de personas coparon calles y plazas para exigir reformas estructurales.

Un mes después, en la madrugada del 15 de noviembre, con las multitudes insurrectas y cuando las instituciones colapsaban y la democracia se derrumbaba, la clase política cedió y firmó un acuerdo por la paz y la nueva Constitución , que viabilizó el proceso.

Boric, al hablar ayer, aludió a aquello, concluyendo que el país optó por ampliar la democracia. Ustedes, convencionales, han concluido la misión que les encomendó el pueblo de Chile en octubre del 2020 (cuando fueron elegidos a la Convención Constitucional): ponerse de acuerdo en una propuesta de nueva Constitución que refleje los anhelos y esperanzas por una vida digna para todas y todos los habitantes de nuestro país. Y lo han sacado adelante, pese a todas las dificultades, aprobándola por más de dos tercios de los convencionales , dijo.

Sé, y todo Chile está consciente, que no ha sido fácil. La democracia no es fácil y más allá de las legítimas diferencias que puedan existir por el contenido del texto sobre el cual se debatirá en los siguientes meses, hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos, que en el momento de la crisis más profunda política, institucional, social que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos .

Pese a que en octubre de 2020 alrededor de 80 por ciento de los chilenos aprobó redactar una Carta Magna, ciertas encuestas dicen que hoy es una minoría –un 35 por ciento– la que está por ratificarla. Como factores para ese desplome se citan la polarización y el duro debate –la minoritaria derecha (apenas 37 de 154 convencionales) acusa haber sido excluida–, algunas propuestas y conductas que lucieron descabelladas (por ejemplo, no invitar a los ex presidentes de la república al acto de clausura).