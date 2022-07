Por acompañar al pueblo de Pantelhó, los familiares de los detenidos del 26 de julio 2021 me han imputado como responsable; la fiscalía le ha pedido al juzgado que gire orden de aprehensión en contra de cuatro personas: Marcelo Pérez Pérez, Pedro Cortés López, Diego Mendoza Cruz y Antonio Jiménez Cortez , reprochó el religioso.

Marcelo Pérez agregó que su familia está muy tranquila, a pesar de que (la noticia) se ha viralizado en los medios; mi familia ha tomado esta situación desde la fe. Reflexiono y me confortan mucho las bienaventuranzas .

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Mi corazón está muy en paz porque no he hecho nada mal , afirmó el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez luego de enterarse de que la fiscalía de Chiapas solicitó a un juez librar orden de aprehensión en su contra por el caso de 19 pobladores de Pantelhó retenidos y desaparecidos el 26 de julio de 2021, presuntamente por el grupo Autodefensas del Pueblo El Machete.

Consideró injusta la detención de Pedro Cortés y Diego Mendoza, ambos presos en el penal de El Amate desde el pasado 21 de junio y eran presidente y primer regidor del concejo municipal de Pantelhó, respectivamente.

“Los Machetes han hecho lo que no debieron –aseveró Marcelo Pérez–. No se sabe si el juez concedió la petición de la fiscalía” de librar la orden de aprehensión.

Pérez Pérez, ahora párroco del templo de Guadalupe de San Cristóbal, cuenta desde 2016 con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que recibió amenazas de muerte cuando era párroco en Simojovel, donde encabezó un movimiento en contra de caciques locales que promovían el consumo de alcohol y drogas.

Como responsable de la pastoral social de las diócesis de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, ha participado en acciones y acompañamiento de procesos organizativos de defensa de la tierra y el territorio ante los megaproyectos y en actividades de mediación de pueblos y organizaciones en conflicto en Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán, El Bosque y Pantelhó, con el fin de evitar la violencia.