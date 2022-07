César Arellano García y Julio Gutiérrez

Martes 5 de julio de 2022, p. 17

La trasnacional española Iberdrola Energía Monterrey (IEM) obtuvo una suspensión contra el fallo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en mayo pasado la sancionó con una suma histórica de 9 mil 145 millones de pesos por vender a terceros en forma ilegal energía generada bajo la figura de autoabastecimiento.

El juzgado tercero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, a cargo del juez Ramón Lozano Bernal, dio un plazo de cinco días para que la empresa garantice ante el fisco dicha multa como requisito para que continúe surtiendo efecto la suspensión.

“Se concede la medida cautelar solicitada para efecto de que no se ejecute el cobro de la multa. Aunado a lo anterior, la norma que rige la exigencia de la garantía en casos como este y que a su vez establece los casos de excepción, no prevé como alguno de ellos el monto de la multa –ya sea alto o bajo–, por lo que, al individualizar el caso se podrá estudiar con base en pruebas y no en meras afirmaciones, si el quejoso está en aptitud de garantizarla”, señala la resolución.

Lozano Bernal fijó el próximo 13 de julio para llevar a cabo la audiencia en la que resolverá si le concede la suspensión definitiva. En caso de que Iberdrola compruebe que su patrimonio es insuficiente para cubrir la sanción, el juez podría reducir el monto de la garantía.

Venta ilegal de energía

La multa histórica que se le interpuso a Iberdrola se debe a que, presuntamente, la empresa vendía energía a otras firmas bajo un permiso que solamente le permitía generarla para autoabastecimiento.