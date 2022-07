Ante esta situación, el ex defensa rojiblanco Camilo Romero aplaudió la decisión de no incorporar a López para la presente temporada, pues consideró que este tipo de jugadores no le hace bien al club, pues aún no entienden el valor de la camiseta que portan, les falta carácter y compromiso para defenderla .

Asimismo, estimó que el mediocampista ya tuvo la oportunidad de representar a uno de los equipos más importantes del futbol mexicano y la desaprovechó, fue inmaduro e irresponsable, ahora tiene que asumir las consecuencias de sus actos .

En días recientes trascendió que los Gallos Blancos del Querétaro estarían interesados en contratar a López; no obstante, el Guadalajara no se ha pronunciado al respecto.