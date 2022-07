Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 5 de julio de 2022, p. 29

Para el diputado local perredista Jorge Gaviño Ambriz, ex director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, no es correcto que el juez haya solicitado citar a declarar a funcionarios que no estuvieron involucrados en la construcción de la línea 12.

En entrevista, afirmó que hasta ayer no había recibido ningún citatorio para rendir su declaración, pero en caso de ser requerido, dijo, sólo asumirá su responsabilidad política y administrativa durante el periodo que fue titular del STC, de julio de 2015 a marzo de 2018, tiempo en el que, destacó, no hubo ningún accidente en el Metro ni personas fallecidas.