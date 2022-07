E

l día de hoy, más de 100 organizaciones sociales y civiles (OSC) –sindicales, ambientalistas, de derechos humanos y otras– de México y Europa publican una carta llamando a congresistas y parlamentarios de ambas partes a no ratificar el eufemísticamente llamado Acuerdo Global modernizado , el cual incluye el Tratado de Libre Comercio (TLCUEM).

Este trabajo de incidencia se remonta a 1998 cuando organizaciones mexicanas comenzamos a articularnos bajo el manto [email protected] de México ante los Acuerdos de Libre Comercio con la Unión Europea y elaboramos un primer informe con propuestas que fueron enriqueciéndose mediante el enlazamiento con organizaciones europeas fraternas. Nos opusimos en el año 2000 a la firma y ratificación del Acuerdo Global, entre otras cosas, a sabiendas de que su cláusula democrática y de derechos humanos era meramente un añadido protocolario, es decir que no tenía dientes , como se ha demostrado durante 22 años de impunidad corporativa. En 2000 el Acuerdo Global fue firmado y ratificado en México por un Senado dominado por el PRI y el PAN, pero los 13 senadores del PRD de entonces votaron en contra.

En el nuevo acuerdo con la UE legisladores de Morena y el gobierno deben de prestar atención y consultar a sectores sociales. No se debe repetir lo que sucedió con el T-MEC, para el cual la única consulta pública fue acerca de si se debería llamar así o TEUMECA (https://bit.ly/3OASBnM). Como sucedía con gobiernos anteriores no se llevaron a cabo verdaderas consultas con la sociedad ni con el grueso de sectores productivos. Menos consulta ha habido con respecto al TLCUEM. Para su modernización se firmó un acuerdo en principio en 2018 (https://bit.ly/3nzaSGe) a partir del cual se tiene información de contenidos, pero subsecuentes negociaciones llevaron a un acuerdo final en abril de 2020 (https://bit.ly/3a2zT9E) cuyos textos no son públicos, y quizás ni están en español aún.

Las organizaciones mexicanas y europeas advierten en el llamado de hoy que el TLCUEM lleva vigente veinte años y lejos de cumplir las promesas no ha hecho más que generar graves impactos sociales, económicos y ambientales, ante todo para México y que el acuerdo modernizado no hará sino profundizar estos problemas por lo siguiente (sintetizo, ver carta completa en página de www.tni.org.es):

* Protege tan sólo a inversionistas extranjeros en detrimento de políticas urgentes a favor del medio ambiente y de sectores desfavorecidos. Tendrá un nuevo capítulo de inversiones que pretende instaurar el arbitraje supranacional como mecanismo de resolución de disputas entre inversionistas y Estados (ver estudio https://bit.ly/3yAKn9O).

*Permite que empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en México, como el derecho al agua, y se advierte de su participación en megaproyectos como parques eólicos, el Corredor Interoceánico en el istmo de Tehuantepec o el Tren Maya.