Arturo Cano/ III

Periódico La Jornada

Lunes 4 de julio de 2022, p. 15

En la CTM todavía no entienden cómo unos pequeños trabajadores pudimos ganarles el contrato de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato. Y no fue, dice Alejandra Morales Reynoso, por el apoyo de sindicatos estadunidenses y canadienses, sino porque nos organizamos y comenzamos a defendernos .

La planta de GM en la ciudad de El Bajío es una pequeña ciudad. El sindicato cetemista detentaba, hasta agosto de 2021, el contrato colectivo de más de 6 mil personas trabajadoras. Como botón de muestra de su buena relación con la empresa, obtenía también las ganancias de las máquinas expendedoras de bebidas y botanas dentro de la planta.

–¿Ustedes manejan ahora esas maquinitas?

–No, las tiene la empresa.

El dato ilustra las dificultades que GM, y sobre todo sus gerentes de planta, han tenido para acostumbrarse a negociar con un sindicato real , dice Morales, de 33 años y madre de una niña de 12, los mismos que lleva laborando allí.

Un proceso de organización casi clandestino, que arrancó en 2019, llevó a Alejandra a Filadelfia, donde hace unas semanas recibió un premio que reconoce la defensa de los derechos laborales y que lleva el nombre de dos figuras de la mayor organización sindical de Estados Unidos (conocida por las siglas AFL-CIO), Morales lo recibió en su calidad de secretaria general del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (Sinttia), agrupación que venció a sus rivales cetemistas –del sindicato que encabeza Tereso Medina, secretario general adjunto de la CTM nacional– y que actualmente representa a las y los trabajadores de la planta de GM en Silao.

Morales dice que si lograron tirar el proceso de legitimación del contrato no fue por la actuación del gobierno federal, sino por la queja que se activó desde Estados Unidos . Agrega: No lo entendemos como un apoyo de los estadunidenses, sino como el cumplimiento de la nueva reforma laboral y de lo firmado en el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). No es que vengan a apoyarnos directamente, porque nosotros no impusimos la nueva ley .

–La CTM sostiene que ustedes no podrían haber ganado sin el apoyo extranjero.

–En abril de 2021, cuando se hace el primer intento de legitimación del contrato (anulada debido a las trampas cetemistas), estábamos solos. Ni siquiera nos habíamos anunciado como sindicato. No pueden decir que teníamos el apoyo extranjero, cuando ni siquiera sabían quiénes éramos. En ese entonces simplemente explicábamos a los compañeros la nueva reforma laboral del T-MEC.

–¿La AFL-CIO les tira línea?

–Nos hablan, para ver cómo van nuestros procesos, pero el único que nos asesora es el CILAS (Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical). Nos ha asesorado desde 2019, los demás nos han dado algunos apoyos para las campañas, pero solamente se ha quedado ahí.

–Sus adversarios afirman que ustedes van a crear inestabilidad laboral, que harán paros locos .

–Porque nunca habían estado acostumbrados a negociar. Y ese es el miedo que tienen porque sienten que les van a hacer huelga, entonces todo lo quieren imponer. Pero todo lo hemos hecho conforme a la ley y con el respaldo de los trabajadores. Este contrato (firmado en mayo pasado) fue votado a favor por 85 por ciento de los trabajadores (el Sinttia había obtenido 76 por ciento en febrero anterior, en el proceso para obtener la constancia de representatividad).