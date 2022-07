Insistió que en el caso de Camargo está pasando exactamente lo mismo , a pesar de que hizo mucho ruido en su momento, generó mucha indignación naturalmente y hubo mucha información .

Visión incompleta

La activista agregó que se expuso que estaban involucrados policías, por lo cual se iniciaron las acusaciones correspondientes, pero no se ha podido avanzar demasiado y de momento no hay absolutamente ninguna otra línea de investigación sobre si esos policías son autores o no; hasta ahí llega. No existe una indagatoria para identificar en qué contexto ocurrió esa masacre y quiénes son todos los involucrados .

Además, subrayó que la muerte de los 53 migrantes en San Antonio, Texas, o de los 56 en diciembre pasado por la volcadura de un tráiler en Chiapas, tienen una mayor proyección por ser un hecho masivo, pero la mayoría de muertes de indocumentados se reportan en casos individuales o grupos más pequeños.

A partir del primer semestre de 2021, la Fundación para la Justicia registra un incremento de solicitudes de intervención para dar seguimiento a casos de secuestros de migrantes, ya sea en grupo o de manera individual.