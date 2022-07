▲ Ciudades del este de China reforzaron las medidas de restricción ante el covid-19 tras la aparición de nuevos focos de contagio, lo que supone una amenaza para la recuperación económica bajo la estricta política gubernamental de cero coronavirus. Wuxi, centro manufacturero situado en el delta del Yangtze, en la costa central, suspendió las operaciones en tiendas y supermercados, así como los servicios de comida en los restaurantes. Además, el gobierno emitió la recomendación de trabajar desde casa. El condado de Si, en la provincia de Anhui, encerró a sus 760 mil residentes y suspendió el tráfico público. Yiwu, capital china de la exportación de pequeños productos, canceló los vuelos a Pekín durante un periodo no especificado. (Con datos de Reuters) Foto Afp

icen los oftalmólogos que al presidente Joe Biden se le incrustó un oso ruso en la retina, porque desde febrero pasado es lo único que ve (y de paso utiliza como pretexto para justificar el creciente malestar de los estadunidenses por los pésimos resultados económicos de su gobierno que se traducen en decrecientes niveles de bienestar); otros especialistas consideran que, en realidad, se le empotró el signo de dólares, resultante del jugosísimo negocio que tal personaje ha armado en Ucrania para que sus amigos del complejo industrial-militar se den vuelo con el voluminoso cuan creciente presupuesto que la Casa Blanca, con el aval del Congreso, destina a esa nación europea, siempre con la muletilla de que todo se hace para fortalecer la paz en la región.

En realidad son las dos cosas: el pretexto del oso ruso lo utiliza para intentar justificar el vertiginoso aumento inflacionario, especialmente en el caso de los combustibles, y el desbarajuste económico provocado a partir de su decisión –seguida por sus marionetas en los gobiernos europeos–, de aplicar interminables sanciones a Rusia, mismas que han tenido un creciente impacto negativo (efecto búmeran) en las mismas naciones del viejo continente que le siguieron el juego. Y el signo de dólares le aletea en la retina, porque le hace recordar los enormes negocios que George W. Bush y su inseparable hampón Dick Cheney hicieron en Irak, y él quiere seguir ese camino en Ucrania –aunque ahí no hay tanto petróleo– con los (hasta ahora) 40 mil millones de dólares aprobados para dicho país (prácticamente todo para armamento… que le vende el complejo industrial-militar estadunidense).