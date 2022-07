A

nteayer se declaró formalmente constituido el Frente Cívico Nacional (Frecín o FCN), una etiqueta más del mismo producto genérico anti4T que no encuentra su lugar, ni su fórmula definitiva, en la estantería electoral.

Son más o menos los mismos (en otras proporciones, con niveles representativos a la baja y con distintos apetitos grupales) que en otros ámbitos y con otros membretes proclaman un antiobradorismo unido en 2024.

A la reunión constitutiva acudieron militantes o ex militantes de los partidos Acción Nacional (como Gustavo Madero), de la Revolución Democrática (Guadalupe Acosta Naranjo), un empresario priísta (Juan Francisco Torres Landa), una ex candidata presidencial en 1994, a nombre del Partido del Trabajo (Cecilia Soto). También forman parte del proyecto un senador solitario, formalmente independiente, Emilio Álvarez Icaza, y Mariana Moguel, hija de la ex secretaria peñista Rosario Robles.

Ni siquiera el nombre es original. Con él pretenden acercarse al movimiento ciudadano que en San Luis Potosí encabezó el ya fallecido doctor Salvador Nava Martínez: el Frente Cívico Potosino que, virtualmente en mero ejercicio de nostalgia, ha pretendido revivir y dirige casi en ausencia de brío político Xavier Nava Palacios, nieto del mencionado doctor, a quien el gobernador Verde-Morenista, Ricardo Gallardo Cardona, ha mantenido a raya mediante diversas acusaciones de fraudes y corrupción durante el tiempo en que Nava Palacios fue presidente del municipio de la capital.