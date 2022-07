Elio Henríquez

Periódico La Jornada

Lunes 4 de julio de 2022, p. 30

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Josefa María Sánchez Pérez, ex sindica de Teopisca, y sus seguidores rechazaron la propuesta de incluir en el concejo municipal dos regidores de su movimiento y que les otorguen 25 por ciento de los espacios administrativos.

No se acepta la propuesta abusiva, excluyente y retadora que hace el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en voz de la diputada federal, Valeria Santiago Barrientos , afirmó Sánchez Pérez.

En un comunicado difundido la tarde de este domingo, denunció “las acciones aberrantes de troles cibernéticos que dicen que el movimiento se vendió”.

Aseguró: Nuestra dignidad no se vende aun con todo lo que nos han ofrecido y amenazado; no merecemos migajas ni limosnas, somos gente digna, honesta y de lucha. Esto no termina con la imposición; la voluntad del pueblo no se vende .

Por separado, fuentes cercanas a Sánchez Pérez dijeron que los inconformes analizan un nuevo plan de acción luego de que los bloqueos carreteros realizados el jueves y viernes no fueron suficientes para presionar a las autoridades.