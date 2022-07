El sexto álbum de Gardot también alberga muchos temas en lenguas distintas al inglés, algo por lo que nunca se preocupó la cantante. “Pero hay canciones en inglés en el disco, y la música es internacional. Así que para mí el sentimiento es más importante. Es el primer álbum que he producido, de principio a fin, además del en vivo. Le dije al ingeniero: ‘Mira, a la gente le van a gustar o no estas canciones; sin embargo, tenemos que asegurarnos de que suenen genial’”.

Gardot describe a la actual manera de presentarse, “como saltar a través de aros. También, en lugar de tener un autobús para la gira –no pudimos conseguir uno– en el momento en que te levantas: tomas un taxi, un tren, otro coche y entonces llegas al festival. Es lo mismo al día siguiente. Es muy raro, normalmente no viajamos en días de presentación. En todas esas horas, no tuve desayuno, comida o cena, así que fueron los Juego del hambre los días pasados”, contó.

Soy muy sensible, así que necesito encontrar una manera de protegerme, pero no estaba preocupada por mí. Créeme, si un coche no pudo matarme, eso tampoco lo hará , explicó al recordar la vez que un Jeep la golpeó cuando iba en su bicicleta, dejándole la pelvis rota, daño en la columna y traumas severos. Los días pasados ha tocado en festivales europeos para promover su nuevo álbum Entre eux deux.

Aunque Melody Gardot no ha sufrido los estragos de la pandemia, durante mucho tiempo sí se sintió abrumada con los noticieros que informaban de las infecciones y las tragedias en todos los países. Para mí era como jugar con las emociones de las personas, lo suficiente para provocar miedo y que cuando dieran indicaciones la gente las siguiera. No se trata de algo conspiranoico, son las noticias en general. Si las ves todo es negativo, negativo , señaló a The Independent.

▲ Las noticias difundidas durante la pandemia, para mí, eran como jugar con las emociones de las personas , dice. Foto tomada del Facebook de la artista

En su condición de expatriada lo que más extraña de Estados Unidos son cosas realmente estúpidas. Simplemente un bagel recién salido de la parrilla a las cuatro de la madrugada y que puedes pedir en tu coche en una autopista. Me encanta tener café realmente malo y extraño la facilidad de encontrar de todo en una farmacia como una tarjeta de cumpleaños, refrescos, dulces, vitaminas, ropa. Aquí uno tiene que ir a cinco lugares. Así que extraño la capacidad de hacer más en menos tiempo , sostuvo.

Durante el confinamiento volvió a Estados Unidos por la vibra de muéstrame tus papeles que se vivía en Francia. En ese tiempo, “extrañé a mi banda, y te confieso algo: ‘tocar sola es como hacerlo sola, vaya, sólo puede durar mucho tiempo. Simplemente no es lo mismo”.

Aunque la cantante admite que su trabajo está inspirado en su vida personal, también prefiere no dar detalles acerca de ella, especialmente sobre su situación sentimental. No quiero ser grosera, pero nunca he hablado mucho de mi vida personal, en especial respecto de eso. Estoy esperando por algo que vaya bien, si funciona por 10 años, entonces hablaré sobre eso .

Su disco Live in Europe tiene como portadas una fotografía en blanco y negro donde Gardot posa desnuda, algo que decidió motivada por su recuperación tras nueve meses de su accidente. No podía pararme. Me tomó hasta 2015 poder pararme y cargar estas pesadas guitarras. Ahora estoy aquí y lo estoy logrando. Esa imagen representa lo que ese disco es: de 2009 a 2016, todo lo que hemos logrado, todo lo que ha pasado. Honestamente, es el resultado de sentirme presionada más allá de lo que pensé que era el límite de mi existencia, razón por la que fui capaz de mejorar. Así que, por mucho que haya sido difícil, esta es la imagen , destacó.

“Nadie me obligó a ello, no lo hice para vender copias, y no lo hizo, no había nada del sinsentido del marketing. Mi mamá va a mirar esta cosa, no hice algo que no pudiera mirar”, puntualizó la cantante.

Hacer música para Melody Gardot es algo físico, y el día que se me terminen las ideas estaré acabada. No quiero caer al nivel donde por la razón de hacerlas. Si no tienes nada que decir, creo que no deberías decir nada, ¿cierto?

Entre eux deux ya se puede escuchar en plataformas digitales.

Traducción Juan Ibarra