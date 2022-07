Armando G. Tejeda

Lunes 4 de julio de 2022

Madrid. El genio de la escena Peter Brook estuvo muy ligado a los teatros españoles. De hecho, uno de los reconocimientos que él mismo recordaba con más cariño fue el Princesa de Asturias de las Artes, que recibió en 2019, cuando ya tenía 94 años y, quizá por eso, prefirió no pronunciar un discurso. Se le veía a menudo en Madrid y Barcelona, sobre todo con grandes proyectos teatrales y operísticos, por lo que su fallecimiento sacudió a sus admiradores, que eran muchos, entre ellos instituciones culturales y personalidades de la escena.

Durante uno de sus últimos viajes a España, precisamente en 2019 para recibir el Premio Princesa de Asturias, Brook recibió un cálido homenaje de la Escuela de Arte Dramático de la capital asturiana. Ahí confesó haberse quedado sin palabras y con cierta sensación de deber cumplido al haber constatado en persona que su legado estaba vivo entre las nuevas generaciones.

Después dio una rueda de prensa en la que intercaló el inglés, el español y el italiano, que era una forma de reivindicar la universalidad de su obra. Pero también para explicar su propia trayectoria vital. En el caso de España y del español se remontaban sus primeros recuerdos a 1949, en plena dictadura franquista, mientras viajaba por la Costa Brava, al norte de España, en la frontera entre Cataluña y Andorra para conocer a Salvador Dalí, quien se había comprometido a realizar los decorados y el vestuario para la ópera Salomé, que se estrenaría después en el Covent Garden. Gala me dio un papel para que lo firmase. Me dijo que era un recibo en el que quedaba constancia de que yo tenía los cuadros de Dalí en el maletero del coche, por si algo terrible me pasaba , recordó entonces Brook.