El trabajo me llevó alrededor de cinco años y conté con la ayuda de prestigiosos colegas argentinos, como Stella Calloni, Rogelio García Lupo, Osvaldo Bayer, Oscar El Gallego González, Atilio Borón, Alcira Argumedo y Carlos Aznárez, entre otros que me abrieron sus archivos, sus bibliotecas y sus memorias. También pude lograr más de 50 testimonios de distintas personalidades del periodismo, las ciencias sociales y la política del mundo, como el estadunidense Noam Chomsky, los mexicanos Blanche Petrich, Stephan Hasam y Humberto Musacchio, los cubanos Juan Marrero y Marta Rojas, Blanca Segovia Sandino (hija única del general Augusto C. Sandino) y Aldo Díaz Lacayo, de Nicaragua, Carlos Fazio y Daniel Viglietti, de Uruguay, el brasileño Eric Nepomuceno, los panameños Nils Castro y Julio Yao Villalaz, los peruanos Ricardo Napurí, Rafael Roncagliolo y Juan Luis Gargurevich, entre otros. Y conté con el apoyo inestimable del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, adscrito al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que, bajo la dirección de Beatriz Torres, está a cargo de la documentalista Bettina Gómez Oliver.

La narrativa y la prosa de Selser eran sencillas y directas, es decir, comprensibles y sin medias tintas. Esto se puede apreciar en la vasta obra selseriana por la simple razón de que su escritura tenía que llegar –de la forma más clara y urgente– a los distintos sectores sociales en países como Argentina, Chile, México, Guatemala, Panamá, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia, entre otros.

Selser no escribía para recibir premios ni menciones, escribía para que los pueblos de América comprendieran que su dependencia histórica del imperialismo estadunidense no tenía que ser eterna. Que la justa liberación de los condenados de la tierra era posible y necesaria, pero a partir de los hechos históricos y sin olvidar la siempre postergada unidad latinoamericana.

Hombre honesto y de una ética insobornable, abrazó la causa antiimperialista y anticolonialista y la enfrentó con toda su fuerza y pasión con una máqui-na de escribir y el periodismo como arma de combate, para descubrir lo que él denominaba La historia americana de la infamia y despertar y liberar conciencias aturdidas por tantos años de sometimientos.

A 100 años de su nacimiento, su vida y obra lo siguen definiendo como un imprescindible de nuestra América.

* Periodista y escritor argentino. Algunos de sus libros: Osvaldo Bayer íntimo. Conversaciones con el eterno libertario; Stella Calloni íntima. Una cronista de la historia , con prólogo de Fidel Castro. D10S. Miradas sobre el mito Maradona , con prólogo de Fernando Signorini