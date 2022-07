Carolina Gómez Mena

Domingo 3 de julio de 2022

Desde hace algunos meses, las autoridades ya no están remitiendo niños y adolescentes migrantes no acompañados a los albergues de la Iglesia católica y de la sociedad civil, alertó la religiosa María Magdalena Silva Rentería, coordinadora de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), la cual cuenta con 27 albergues en el país.

La defensora de derechos humanos expresó su preocupación por el paradero de los infantes y adolescentes, que antes eran canalizados por las autoridades migratorias a estos espacios a fin de no enviarlos a estaciones migratorias. Temen que estén siendo captados por el crimen organizado . Además, no se ha acabado la colusión con autoridades .

Comentó que otra alarma son las constantes llamadas de familiares que preguntan por sus niños. “Me dicen: ‘hermana, por favor, me han dicho que usted me puede ayudar’. Los niños no están en las estaciones migratorias ni en los CAS (centros de asistencia social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia), y eso es sólo de los casos que nos enteramos”.

Tras señalar que la Redodem recibe a mujeres, infantes y adolescentes, entre ellos a los no acompañados, detalló que han tenido niños de cuatro a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años, que proceden, principalmente, de países centroamericanos.