Una de las protestas más concurridas fue la de esta capital, donde extranjeros portaban carteles que rezaban: No queréis migrantes, pero sois los causantes de las guerras en sus países , No son muertes, son asesinatos , Gobierno progresista también es racista o Ningún ser humano es ilegal , entre otros.

Pedimos una investigación puntual e independiente de los hechos (...), que se reconozca que lo que ha pasado en Melilla no es un caso aislado, sino que responde a un sistema racista en el que se benefician los países del norte , afirmó la vocera de la Plataforma Regularización Ya, Ximena Zambrano.

Las vidas negras importan , Dejen de matar negros , fueron algunas consignas de los manifestantes que acudieron a la convocatoria de 37 organizaciones no gubernamentales, la mayoría vinculadas a la defensa de los derechos de los migrantes y que trabajan en la zona fronteriza.

En un comunicado afirmaron: Somos migrantes, valientes, que trabajan, que cotizan. Basta ya de racismo. Nuestra reivindicación es recordar a la población española, como a toda la comunidad europea, que el racismo mata, y mata incontables veces .

Señalaron la doble moral del gobierno español, que se autoproclama progresista y ampara, cuando no defiende, la represión excesiva de los agentes policiales marroquíes. El gobierno español no va a recapacitar, no esperamos absolutamente nada del Estado. La mano ejecutora ha sido Marruecos, pero el cerebro ha sido España , asentaron.

Criticaron duramente a Sánchez, quien aseguró que la crisis se había resuelto bien y elogió la intervención de las policías de España y Marruecos. Una de las voces más críticas fue la del líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, socio parlamentario del gobierno español, quien acusó a Sánchez de actuar “como lo haría la derecha más extrema, lo que evidencia que no hay una alternativa progresista real en España.

Antier, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pidió sensibilidad hacia los trabajadores fronterizos, así como entender la situación de Marruecos en la gestión de la llegada de migrantes.