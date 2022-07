Ap

Domingo 3 de julio de 2022

Austin. Las clínicas suspendieron ayer los servicios de aborto en el segundo estado más poblado de Estados Unidos, después de que la Corte Suprema de Texas bloqueó una orden que permitía reanudar el procedimiento en algunos casos, en lo que representa el más reciente de los revuelos legales en todo el país tras la revocación de la sentencia del caso Roe vs. Wade, de 1973.

El fallo emitido la noche del viernes detuvo una orden que emitió hace tres días un juez de Houston, en la que establecía que las clínicas podían reanudar la atención de interrupción de embarazos con hasta seis semanas de gestación. Al día siguiente, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) expuso que dudaba de que actualmente se practicaran abortos en un estado de casi 30 millones de habitantes.

Amy Hagstrom Miller, presidenta de Whole Woman’s Health, señaló que el fallo obligó a poner fin a la interrupción de la gestación en sus cuatro clínicas de Texas, y que los trabajadores allí estaban teniendo desgarradoras conversaciones con mujeres cuyas citas fueron canceladas.

Las múltiples sucursales de Planned Parenthood en Texas no habían reanudado los servicios de aborto ni siquiera después de que se pusiera en marcha la orden de restricción el martes. El tema en cuestión era una ley penal de 1925 que llevaba mucho tiempo sin aplicarse y que afectaba a las personas que practicaban abortos. Las clínicas habían argumentado que no era válida después de que la interrupción del embarazo se convirtiera en un derecho constitucional en todo Estados Unidos en 1973. Sin embargo, el 24 de junio la Corte Suprema de la nación anuló el histórico fallo del caso Roe vs. Wade, dejando la política del aborto en manos de los estados.