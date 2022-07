Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 3 de julio de 2022, p. 22

Puerto Vallarta, Jal., El ex secretario de Gobierno en el periodo del mandatario panista Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001), Raúl Octavio E., fue imputado por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico en perjuicio del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), informó la fiscalía de Jalisco. El ex funcionario fue detenido el viernes en Guadalajara por contar con una orden de captura emitida por el juez de control que lleva la causa. Por la tarde de ese día se llevó a cabo la audiencia donde el Ministerio Publico le imputó el delito de fraude específico. Su abogado defensor solicitó la ampliación del término y el juez fijó la continuación de la audiencia inicial para el 6 de julio próximo. El acusado permanecerá en prisión preventiva justificada por el término constitucional, de acuerdo con la dependencia estatal. Raúl Octavo fue denunciado por el Ipejal debido a que éste demandó por la vía civil al instituto para reclamar la posesión y propiedad de un predio ubicado en la zona hotelera del municipio de Puerto Vallarta utilizando en su demanda documentos falsos, expuso la fiscalía estatal. El ex funcionario en sus mejores tiempos fue un connotado panista en la entidad, y ahora se encuentra a disposición de un juez de control.