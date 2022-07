René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 3 de julio de 2022, p. 20

Chimalhuacán, Méx., A cinco años del feminicidio de Diana Velázquez Florencio, caso emblemático por la impunidad y la lucha emprendida por sus familiares en busca de justicia, colectivos lo conmemoraron con una rodada ciclista, una marcha y una protesta frente al palacio municipal de Chimalhuacán y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); concluyeron en el sitio donde el cadáver de la joven fue abandonado el 2 de julio de 2017.

Lidia Florencio Velázquez y Laura Velázquez, respectivamente, madre y hermana de Diana, quien en ese entonces tenía 24 años, encabezaron el acto luctuoso.

Sabemos que Diana no es un caso aislado en Chimalhuacán. Aquí hay alerta de género desde 2015 y eso no ha frenado los feminicidios y la desaparición de mujeres, porque las autoridades no hacen su trabajo y no llevan el protocolo de investigación con perspectiva de género .

Señalaron que el crimen es un acto de impunidad, que se perpetró dos años después de emitida la alerta en el municipio; sin embargo, no se indagó de esa manera, por lo que se convirtió en un homicidio más.

Para no investigar con base en la Ley Mariana Buendía emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades ministeriales ordenaron el levantamiento del cadáver y lo hicieron pasar como el de una persona del sexo masculino.