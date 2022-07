La jugadora Mayra Santana pidió en redes sociales ayuda al delantero de Tigres André Pierre Gignac, uno de los mejor pagados en la Liga Mx, para que donara playeras e hicieran una rifa pa-ra conseguir fondos debido a que Gallos no les pagará el mes de julio y ellas deben enfrentar gastos de hospedaje y alimentación.

Querétaro no comete nada ilegal al sólo pagar 10 meses, pero los salarios de las jugadoras no son proporcionales a sus gastos. Se habla más de la donación de Gignac que sobre la verdadera problemática con los derechos laborales. Si tuvieran una verdadera representación sindical podrían pedir prestaciones que las ayuden , apuntó la especialista en derecho deportivo y laboral.

Querétaro indicó que no tienen adeudos y como una práctica común en equipos a nivel mundial , los contratos estipulan que sólo se pagarán 10 de los 12 meses del año, excluyéndose enero y julio .

Monroy apuntó que muchas jugadoras, al no contar con suficientes ingresos, no tienen una asesoría respecto a los acuerdos que firman. Los clubes no explican las cláusulas y hay mucha desinformación, pero con un sindicato podrían recibir ese apoyo .

En el plantel de Bravos hay jugadores que enfrentan un retraso de hasta cuatro meses de salario. El reglamento señala que si existen adeudos, el club no puede iniciar el torneo, pero la Liga Mx se limitó a esperar el dictamen de la Comisión de Resolución y Controversias.