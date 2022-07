M

adrid ha estado estos días tomada por la OTAN, literalmente invadida. Las principales arterias de la ciudad han estado cerradas y las autoridades han pedido a todo el que pueda que teletrabaje. El alcalde ha asegurado que la cumbre de la Alianza Atlántica dejará en la ciudad una lluvia de millones, de esas que uno nunca sabe a quién mojan, mientras lo cierto es que hay vecinos que ni siquiera han podido cruzar la calle debajo de su casa. Madrid condensa estos días todo lo que es la OTAN: un temor que se rearma a costa de inflar presupuestos para combatir problemas que, en gran medida, ella misma crea.

La frase original es del Centre Delàs, aunque bien la podría firmar la rama grouchista del marxismo: La OTAN es la mejor solución a los problemas provocados por la misma OTAN . En realidad, no es tanto ni tan calvo. Achacar a la OTAN toda la responsabilidad por la invasión rusa de Ucrania no deja de ser una absolución inmerecida para Putin, de quien tampoco puede aceptarse el derecho a hacer lo que quiera en lo que considera su patio delantero. Por otro lado, es el ataque sobre Ucrania lo que ha convertido en inevitable un rearme europeo que Trump no había logrado.

Pero es un marco como el de la OTAN, que no sirve más que para supeditar la política exterior europea a los intereses de EU, el que impide una relación de vecindad razonable entre Moscú y Bruselas, que es la que debiera interesar a la UE en tiempos críticos para materias primas que faltan en el viejo continente y abundan en la tundra siberiana. Entramos en una época de escasez global en la que los grandes productores de materias primas pueden, jugando bien sus cartas, tener la sartén por el mango.

Si un experto en geopolítica llegase hoy a la Tierra desde quién sabe qué planeta, preguntaría con razón a los europeos qué carajo hacen ligando su futuro a EU. La OTAN fue una renuncia a la soberanía europea desde el principio de los tiempos, pero lo acordado estos días en Madrid, en plena decadencia –interna y externa– estadunidense, es de juzgado de guardia.