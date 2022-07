L

a idea de considerar a Adolf Hitler como una excepción y a su solución final como una anomalía en la historia, permite, paradójicamente, que se repita. Me refiero al comunicado firmado por el Comité Central de la Comunidad Judía en México del 29 de junio, que establece: La comunidad judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable . Se refiere al comentario del Presidente en el que calificó como hitleriano al publicista Carlos Alazraki. Más allá de que ese mismo comité central jamás condenó el uso de las comparaciones del presidente López Obrador con Hitler por parte de Acción Nacional (en un spot televisivo difundido desde el domingo 2 de diciembre de 2018) o Javier Sicilia (diciembre de 2021), el Chicago Tribune (21 de agosto de 2019) o MVS (Pamela Cerdeira, 15 de diciembre de 2021), lo que me interesa es la idea de la excepcionalidad hitleriana, es decir, de su reducción a la solución final como algo que es tan raro que resulta incomparable con los genocidios en Ruanda o Bosnia. Algo fuera de la historia.

Desde el inicio, la posición de que lo perpetrado por los nazis no existe en ningún otro lugar o momento, es inexacta. Los crímenes contra la humanidad fueron nombrados mucho antes de los nazis, desde 1915, para condenar las masacres de los turcos contra los armenios. En un principio sólo fue una condena simbólica a la inhumanidad de un Estado contra una parte de sus habitantes. Pero se hizo un tipo penal tras la Segunda Guerra Mundial para deslindar a los crímenes cometidos de la vana obediencia a la legalidad; porque muchos de los que habían participado del exterminio pretextaban cumplir con las leyes del Tercer Reich. Para que los ciudadanos respetuosos de la ley fueran considerados asesinos, sus crímenes debían ser morales, más allá de la ley, la disciplina militar y el reglamento escolar. Se trató de que un tribunal pudiera hablar en nombre de la humanidad y no de un Estado en particular porque se trataba, no de crímenes cometidos al fragor de la guerra, sino de un exterminio racial. Como escribió Alain Finkielkraut en La memoria vana, no es lo mismo ser enemigo que una presa . Las víctimas del nazismo lo eran por su nacimiento, no por sus acciones. Y, al contrario de lo que propuso Hegel ante la marcha inexorable del progreso , sí había que detenernos frente a la herida y reivindicar, no sólo el permiso a las lágrimas, sino a la no repetición.