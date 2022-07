En tanto, la adhesión de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) exigirá mucho tiempo, declaró ayer a periodistas el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan.

El trabajo no finalizó, son solamente las invitaciones (con las cuales) se empieza un proceso prolongado , declaró el líder turco quien agregó: Actualmente Suecia y Finlandia no son miembros de la OTAN, y el trabajo no continuará sin la aprobación de nuestro Parlamento . El gobierno de Erdogan había vetado el ingreso de ambos países a la alianza, hasta que las naciones nórdicas prometieron a Ankara dejar de apoyar a la oposición kurda en sus territorios. Los gobiernos de Suecia y de Finlandia han matizado que el memorando suscrito por Turquía y que teóricamente debía abrirles las puertas de la OTAN no es un cheque en blanco y han evitado confirmar las promesas que reclama Erdogan, para completar la ratificación de la adhesión.

Estados Unidos enviará otro paquete de asistencia militar para Ucrania de 820 millones de dólares para combatir al ejército ruso, informó el Pentágono. Washington ya ha comprometido 6 mil 900 millones de dólares en asistencia de seguridad para Kiev desde que Moscú lanzó la operación militar especial, el 24 de febrero.