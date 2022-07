Quiero contestar categóricamente: en Jalisco no hay ningún tipo de retén de grupos criminales en las carreteras , dijo el gobernante, pese a las múltiples evidencias en contra. En esa misma narrativa, el fiscal Méndez Ruiz afirmó que no es necesario tomar medidas extra a las que ya existen porque no hay denuncias sobre ese tema.

Agustín Sandoval, comisariado de bienes comunales de Santa Catarina y hermano de dos de los docentes asaltados, dijo que apenas habían retirado el dinero para pagar a sus compañeros y luego de lo ocurrido debieron regresar a presentar las denuncias. Agregó que sólo quienes transitan por la zona sabemos la situación y cuando escuché eso del gobernador me dio bastante molestia .