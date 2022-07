Dijeron tener listas negras , donde anotan a todos los conductores que se niegan a obedecerlos, incluso en situaciones ilegales como ésta, además de que quedan señalados para que no se les de empleo en ninguna ruta. Explicaron que en muchas ocasiones trabajan a destajo, sin ninguna prestación, ni seguridad social, además de tener que pagar multas y descomposturas de las unidades que manejan.

Por otra parte, choferes de diversas rutas denunciaron que los empresarios del transporte los obligan a cobrar la tarifa de 15 pesos no autorizada y de no hacerlo, ellos tienen que pagar los 3 pesos de diferencia.

Los usuarios se van contra nosotros, creyendo que somos los responsables, pero no es así, son los dueños los que nos obligan a cobrar la tarifa, pues de lo contrario nos quedamos sin empleo , precisaron.

El miércoles pasado, empresarios transportistas de algunas rutas de la zona metropolitana de Monterrey comenzaron a aplicar el incremento al servicio de pasajeros de 12 a 15 pesos, lo que provocó molestia en los usuarios, quienes se quejaron de que los camiones y peseras se encuentran en pésimo estado, por lo que no se justifica el alza.

José Manuel Valdez Gaytán, director General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, puntualizó que no se ha autorizado ningún alza y advirtió que sancionará a quienes cobren más de la tarifa establecida.

En redes sociales, usuarios reportaron molestos que si no pagaban los 15 pesos, no podrían abordar la unidad; se quejaron que los camiones se encuentran en pésimo estado; que algunos tienen láminas de triplay en el piso, asientos rotos y en general deteriorados, por lo que no se justifica el aumento.