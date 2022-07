De la redacción y agencias

Periódico La Jornada

Sábado 2 de julio de 2022, p. 21

Cinthya de la Cruz Martínez, hija del periodista Antonio de la Cruz, asesinado el miércoles en Ciudad Victora, Tamaulipas, falleció ayer a consecuencia de las heridas de bala sufridas en el atentado que acabó con la vida de su padre, reportero del grupo editorial Expreso-La Razón, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (PGJ).

La joven murió a las 14:30 horas en el hospital general Norberto Treviño Zapata, ubicado en la capital del estado, donde era atendida. Aún no había concluido el sepelio de su padre, cuando su esposa recibió la noticia del deceso de su hija. Ella y Cinthya acompañaban al comunicador cuando sufrieron el ataque armado la mañana del 29 de junio.

Especialistas del hospital, que pidieron el anonimato, comentaron que la salud de la joven de 23 años se mantuvo en pronóstico reservado, debido a que la lesión en el cráneo era severa. A las 9:20 horas, el cortejo funebre salió de la funeraria Capillas del Recuerdo hacia la catedral del Sagrado Corazón de Jesús, localizada frente al palacio de gobierno del estado.

El cura Joaquín Gustavo Montoya Rico, en su homilía evitó hablar de la inseguridad que priva en Tamaulipas, lo mismo del asesinato del reportero. Sólo pidió a los asistentes resignarse ante los hechos y orar por el eterno descanso de la víctima. A petición de Melissa Martínez, esposa de De la Cruz, reporteros gráficos evitaron fotografiar el féretro.

Al funeral no asistió ningún funcionario del gobierno estatal. Solo estuvo presente el coordinador de campaña del gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, así como Gustavo Cárdenas Gutiérrez, ex alcalde de Ciudad Victoria, ex diputado federal, que el mismo día del crimen responsabilizó del atentado al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.