Alberto Aceves y Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 2 de julio de 2022, p. a10

Al América, más que perder un partido, lo que lo humilla es no ganar campeonatos. No nos vale otro resultado , afirma convencido Luis Fuentes, a pocas horas de enfrentar al Atlas en el estadio Azteca, en el inicio del Apertura 2022. Aunque hacer pronósticos no sea una tarea sencilla, el lateral surgido de la cantera puma señala que el único rival a vencer será su equipo, sin importar que en su primera prueba deba medirse ante el actual bicampeón de la Liga.

Al América todos quieren ganarle , repite casi como un eslogan publicitario, apelando más a la historia que a los éxitos recientes del club; independientemente de los nombres que haya del plantel, el escudo es lo más importante. Somos el equipo a vencer y está en nosotros demostrarlo .

Desde la final contra Cruz Azul en el Apertura 2018, las Águilas no volvieron a conquistar la Liga. El antecedente sirve, según Fuentes, para empezar a construir un mejor futuro. El plantel está diseñado para conseguir cosas importantes , apunta, valiéndose de las llegadas de Jonathan Rodríguez, Néstor Araujo y Jürgen Damm como prueba. Nuestro objetivo es salir campeón, porque a este equipo no le sirve otra cosa .

Los rojinegros, por su parte, viven su época más gloriosa de los últimos 70 años en la Primera División. Con la base de sus dos títulos recientes, la única decepción que arrastran es la pasada Supercopa de la Liga Mx, la cual perdieron contra Cruz Azul en Estados Unidos.