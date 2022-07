Pablo Espinosa

Sábado 2 de julio de 2022, p. a12

El nuevo disco de Caetano Veloso es un dechado de belleza y alegría. Samba, fado, bossa, tambores bahianos, poesía. Se titula Meu Coco y contiene todo lo que tiene Caetano en su coco: puras cosas buenas.

Es tan variado, ameno, intenso, tiene tal profundidad musical y de mensaje social y amoroso, que conviene atenernos con rigor al formato del género reseña:

El disco Meu Coco se inicia con el tema epónimo y se llama Mi coco como un juego de palabras: lo primero que encontró en su coco Caetano fueron nombres de mujeres y de eso habla esa canción, en estrépito de arreglo orquestal, ritmo y cuasi batucada.

Simone Raimunda, Bethania (hermana de Caetano), Belém, Natal, Vitória... Los nombres.

Las vértebras del álbum entero son nombres, un desfile de carnaval poblado de nombres de personas que Caetano ama y admira o que conoce apenas, pero también ama, porque las adivina, las vislumbra. Las intuye.

Al igual que su hermano del alma Gilberto Gil, los temas sociales son fundamentales en toda la obra de Caetano Veloso quien, por cierto, forma parte de la élite (con Gilberto Gil y Milton Nascimento) que cumple 80 años este 2022: el 7 de agosto; por eso le dedicamos este Disquero y porque tiene nuevo disco. Una celebración de la vida.

Los derechos ciudadanos, la defensa de las minorías, los afrodescendientes, la identidad cultural, y todo eso expresado con poesía. Eso es Caetano.

Este nuevo disco de Caetano es otro de los milagros logrados en pandemia, pues lo grabó en el pequeño estudio de su casa en Río, con el joven de 25 años de edad, Lucas Nuñez, Donice y su hijo menor, Tom.

Algunos músicos grabaron desde otros estudios. Participan orquestas a distancia, mientras percusionistas se presentaron en el domicilio de Caetano de uno en uno portando su prueba negativa de covid.

El segundo episodio de este álbum hermoso es igualmente bello: Ciclamen do Líbano:

Que las almas se llamen y los cuerpos se amen, son poderosísimos. Producimos así signos divinos. Flor en carne y espíritu.

La orquestación de esta hermosa pieza es de Jacques Morelembaum, a quien Caetano llama romántico incurable y es uno de los arquitectos de la música brasileña actual, desde su violonchelo y su papel pautado y lápiz. Morelembaum es una figura casi mítica, anónima, urge su reivindicación y reconocimiento.

El aroma oriental que impregna en su orquestación fabulosa de Ciclamen do Líbano pone en la música velos de hadas, ombligos de bailarinas escapadas de Las mil y una noches.

La siguiente pieza del disco muestra el poder crítico devastador de Caetano Veloso: introduce así al actual sátrapa Bolsonaro:

Palhaçoz líderes brotaram macabros

No império e nos seus vastos quintais

Payasos líderes brotaron macabros del imperio y sus patios traseros. Pero, el humor es parte de la lucha social:

E nós, quando não somos otários

Ouvimos Schoenberg, Webern, Cage,

cançoes

Nombra así a la resistencia: y nosotros, que no somos tontos, escuchamos a Arnold Schoenberg, Anton Webern, John Cage. Y canciones.

Porque cantar es un arma de lucha. Lo confirma en la siguiente pieza del disco: Não vou deixar:

É muito amor, é muita luta, é muito

gozo

É muita dor e muita glória

Não vou deixar, nao vou deixar porque

eu sei cantar

E sei de alguns que sabem mais

muito mais

Es tanto amor, es tanta lucha, es tanta la alegría y el dolor y la gloria que hemos conseguido en tantos años de lucha, que no podemos permitir, no nos vamos a dejar y no lo voy a permitir porque sé cantar y sé de algunos que saben más, mucho más.