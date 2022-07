Néstor Jiménez y Emir Olivares

Una lección en política que, desde luego todos tenemos que aprender es el autolimitarnos , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador consultado en la mañanera de ayer sobre las constantes actividades realizadas en fines de semana de funcionarios que aspiran a participar a la candidatura presidencial para 2024.

Si lo que hacemos a la gente no le gusta, a ver, vamos a rectificar, no caer en la autocomplacencia, y yo creo que ellos, todos saben , indicó el mandatario.

Defendió que tanto los integrantes de su gabinete, como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cumplen con su trabajo , pero insisto que hay libertades que es parte del cambio, del no se muevan, el que se mueve no sale en la foto , del tapadismo , a decir ahora: yo tengo derecho y voy a cumplir con mi responsabilidad .

Sobre el secretario de Relaciones Exteriores, expuso: Marcelo (Ebrard), por ejemplo, tenía covid-19 y desde que se informó, desde los primeros minutos de esa lamentable tragedia en San Antonio (con la muerte de migrantes), empezó a actuar .

Del titular de la Secretaría de Gobernación, señaló: Adán (Augusto López Hernández), pues no para, ahí tiene su hamaca en Gobernación. Entonces, todos están trabajando. Claudia (Sheinbaum) lo mismo, Tatiana (Clouthier), todos, todos, todos. Y yo estoy pendiente porque me tienen que ayudar, me tienen que alivianar la carga, y lo están haciendo .

Asimismo, destacó que Santiago Creel (PAN) y Enrique de la Madrid (PRI) se hayan destapado por el bloque conservador e ironizó que ya todos están dando a conocer sus propuestas, algunas muy profundas .