Frente a esos grandes desafíos y desafortunadas noticias , indicó, es necesario establecer garantías para la no repetición. No se trata de un solo Estado, sino de la cooperación de la comunidad internacional para que se encuentren soluciones a problemas que derivan del hambre y las violencias , recalcó.

Los estados nacionales tienen que asumir su corresponsabilidad para garantizar que no vuelvan a suceder tragedias como las ocurridas recientemente en la frontera de España y Marruecos, que provocó la muerte de al menos 23 migrantes, y en Texas, Estados Unidos, donde más de 50 mexicanos y centroamericanos fallecieron asfixiados en un tráiler, resaltó Édgar Corzo Sosa al recibir el reconocimiento que le otorgó el Senado por su nombramiento como presidente de los presidentes de los nueve comités y un subcomité de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Corzo Sosa es, además, presidente del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU. En el país se desempeñó, entre otros cargos, como quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tenía a su cargo el tema de los migrantes y agravios a periodistas y defensores de derechos humanos.

Giovanni Lepri, representante de Acnur en México, destacó en entrevista aparte que hay responsabilidad de los gobiernos y la sociedad. Todos los días en esa región (frontera México-Estados Unidos) y en el mundo fallecen migrantes que se van de sus países por hambre y por la violencia. Hay que encontrar vías legales para que no corran riesgos y pierdan la vida .

“Hay una responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad en realmente entender que este fenómeno no va a parar; no es una cuestión de si queremos o no que las personas migren: las personas se mueven.