Jessica Xantomila y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 1º de julio de 2022, p. 8

Para ingresar a Estados Unidos, las estrategias de los polleros o coyotes son muy similares a las que existen desde hace más de 20 años, aunque han perfeccionado algunas. Las personas que más pagan cruzan los puntos fronterizos con documentos falsos y otras lo hacen ocultas en camiones que transportan diversas mercancías o en autos particulares, explicaron representantes de casas de migrantes y académicos.

A la vez, prevalecen las rutas tradicionales por medio del río, el desierto o hasta saltando parte del muro guiados por los traficantes. Los polleros deben pagar a grupos del narcotráfico que controlan las ciudades fronterizas o son ellos también parte de las mismas bandas.

Una vez que los migrantes logran llegar a la frontera con Estados Unidos, no significa que lo más difícil haya terminado, ya que no pueden cruzar si no es dando dinero al crimen organizado, y en este caso, a los que se dedican a la trata de personas , aseveró Luis Oswaldo Valenzuela, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en Torreón, Coahuila.

Se manejan diferentes cuotas, y dependiendo de lo que pagues es lo que recibes. Pueden cruzar con identificaciones falsas, en vehículos individuales y, si es más barato, cruzarían en estos tráileres con contenedores grandes que transportan mercancía. Esto se da con la colusión de autoridades mexicanas, de los tres órdenes de gobierno, dependiendo de la zona, y también de las estadunidenses .

Prefiero morir así