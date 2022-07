Sin embargo, la resolución no anula de inmediato el Quédate en México, y aunque define que el gobierno de Biden procedió legalmente para cancelarlo, retorna el caso a un tribunal federal en Texas, que ahora puede evaluar sólo si la cancelación del programa violó algunas leyes administrativas. Por lo tanto, el gobierno de Biden ahora tiene que decidir si usará este triunfo para poner fin de inmediato al MPP o esperar el fallo del tribunal inferior.

Menos de 2 por ciento de los casos procesados con el MPP obtuvieron asilo entre 2019 y 2021, reporta The Texas Tribune.

El MPP fue condenado por defensores de migrantes no sólo porque viola el derecho al asilo, tanto la ley nacional como la internacional, sino porque coloca en peligro a los solicitantes. Human Right First registró más de mil 500 asesinatos, violaciones sexuales y secuestros de migrantes que fueron obligados a esperar en México por el MPP entre enero de 2019 y enero de 2021.

Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas (red de 58 organizaciones lideradas por migrantes latinoamericanos en 18 estados) declaró que este fallo no cambiará la realidad de la noche a la mañana para los más de 70 mil solicitantes de asilo obligados a permanecer en ciudades fronterizas de México donde no están seguras .

Advirtió que aunque la decisión de la Suprema Corte abre la posibilidad de un enfoque más humano y de sentido común para el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México , al mismo tiempo continúan los esfuerzos tanto en tribunales y en el Congreso para bloquear un progreso más amplio hacia políticas de migración más humanas y sensatas .

“El fallo de hoy es un primer paso importante hacia poner fin a una política horrenda y racista diseñada para poner a solicitantes de asilo en peligro (…) El gobierno de Biden debe cumplir sus promesas y poner fin a esta política catastrófica tan pronto sea posible”, declaró la abogada Stephanie Álvarez-Jones, del proyecto sobre migración del Southern Poverty Law Center.