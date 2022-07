Eso no sucederá, dijo, porque aún quedan obras secundarias por realizarse y continuarán llegando trabajadores a la localidad; además que en la refinería seguirá la actividad petrolera así como eventos en torno a los energéticos , recalcó.

Jesús Manuel Soberano, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco se muestra entusiasta y manifestó que no coincide con aquellas personas que consideran que después de esta inauguración se desplomará la demanda de alquileres.

El optimismo de los hoteleros se basa, además, en el número de trabajadores que llegaron a la zona, pues de acuerdo con datos oficiales la refinería ha generado miles de empleos directos e indirectos; muchos técnicos estarán permanentes y otros arribarán de manera cotidiana , indicaron los lugareños.

El sector inmobiliario también ha sido impactado positivamente, pues en el primer trimestre de 2022 se alcanzó un crecimiento de 300 por ciento en Paraíso, en comparación a otros años, informó Luis Fernando Alejo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sector Tabasco.

En tanto, se han multiplicado los puestos de comida, la mayoría en el comercio informal, que ofrecen tacos de carne asada, cochinita, panuchos, así como empanadas de frijol, carne y queso.

Según clientes y dueños de los negocios, por económicos , éstos son los productos que más se venden en el corredor de Puerto Ceiba, un poblado cercano a la refinería.

Pedro Olán, de 58 años, propietario de una taquería, opinó que para él ha sido una bendición que se haga aquí la obra; muchos se quejan de que no encontraron trabajo, que no los contrataron, pero uno se lo busca. A mí, vendiendo mis tacos y refrescos me va muy bien, con este puestecito mantengo a mi familia .