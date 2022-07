S

iempre en nombre de la paz –en el discurso, claro está– Estados Unidos y sus 29 títeres se dedican a cocinar la tercera guerra mundial, en el entendido de que su hegemonía muestra un franco declive, mientras la fortaleza rusa y china va en permanente ascenso. El titiritero y sus marionetas calcularon mal al creer que, primero, con amenazas doblegarían a Rusia; después, que lo lograrían con interminables sanciones financieras y comerciales; más adelante, que lo conseguirían mediante apoyo económico y militar al gobierno pronazi de Ucrania, pero nada les funcionó y ahora, Cumbre de la OTAN en Madrid de por medio, histéricamente anuncian la militarización de Europa para defender cada centímetro de territorio aliado (Biden dixit).

Estados Unidos invirtió muchos años alimentando la invasión a Ucrania, comenzando con la permanente violación de los respectivos acuerdos diplomáticos alcanzados, al menos desde 1992, con Rusia ( la OTAN no avanzará un milímetro hacia el este europeo , pero se extendió hasta la puerta rusa de entrada). Finalmente lo logró, y desde el inicio de hostilidades en la ex república soviética el gobierno estadunidense no se quita de la boca la palabra paz , y para demostrar que la toma muy en serio lo único que ha hecho, junto con sus títeres, es echar más gasolina al fuego, otorgar a Zelensky –otra de sus marionetas– miles de millones de dólares en préstamos para financiar la guerra e interminables paquetes de armamento para su protección . Claro está que los ucranios deben pagar, y muy caro, por esta ayuda , porque ese tipo de paz no es gratuita.

Desesperados, porque la estrategia militar rusa en Ucrania ha sido efectiva y avanza hacia el objetivo planeado, Estados Unidos y sus títeres suben de tono y advierten que Rusia es una amenaza significativa y directa , e involucran a China por ser, dicen, un desafío sistémico que utiliza herramientas híbridas y cibernéticas maliciosas , por lo que en la Cumbre de Madrid aprobaron “la hoja de ruta, o Concepto Estratégico para la próxima década, ante lo que califican como la crisis de seguridad más grave que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial ( La Jornada, Armando G. Tejeda).