Y, a estas alturas, el propio Presidente de la República (que siendo candidato proclamaba la inminencia de un retorno gradual de los soldados a sus cuarteles) pretende que una iniciativa suya sea aprobada en el Congreso para que abiertamente la citada Guardia sea encuadrada en la Sedena, como una rama militar más, ya sin simulaciones de mando y perspectiva civil (tal intención, sin embargo, parece inviable en cuanto el bloque legislativo opositor asegura que no votará a favor, con lo cual no habría la mayoría legislativa obligada).

Así fuera con un sentido extremadamente pragmático, que diera la espalda a la experiencia histórica de graves peligros al entregar a los militares el control de la seguridad pública, entre otros negocios y empresas, es raquítico el resultado en cuanto a combate a la delincuencia y suministro de seguridad a la población.

La Guardia Nacional no ha escapado a los vicios de sus similares (extorsión, sobre todo a migrantes, tortura, violaciones a los derechos humanos, asesinatos) y ha deambulado por el país entre crecientes agresiones de grupos delictivos envalentonados por la pasividad impuesta a las Fuerzas Armadas.

Ayer, en una ceremonia por los tres años de haber sido constituida esta Guardia Nacional Militar (así se le denominó desde un inicio en esta columna), sólo tres veces se mencionó el concepto civil en los discursos oficiales, nunca en referencia a la obligación constitucional de que esa Guardia sea de carácter civil.

Si no se han respetado la Constitución y la ley secundaria en este tema, ni las promesas políticas de devolver gradualmente la Guardia a los civiles, menos se puede aceptar el argumento voluntarista de Palacio Nacional de que no hay nada qué temer en cuanto a la militarización, porque el Presidente actual no hará mal uso de esa concentración de fuerza y que, además, está convencido de que los gobiernos civiles en el futuro van a ser gentes sensibles, que cada vez van a profesar más amor a nuestro pueblo, más amor al prójimo (https://bit.ly/3ApoXh0). Mmm. ¡Hasta el próximo lunes!

