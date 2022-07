El Kremlin considera que Noruega viola el acuerdo de París de 1920 que reconoció la soberanía noruega sobre el grupo de islas que conforman ese archipiélago, el más septentrional del país en medio del océano Glacial Ártico y con sólo tres islas habitables (Spitsbergen, Oslo y Hopen, que suman no más de 2 mil pobladores entre las tres) y, a la vez, permite que las expediciones que tenían Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Rusia (que todavía no se había convertido en Unión Soviética, pero ya tampoco era imperio zarista) y Suecia siguieran intentando explotar las minas de carbón, principal riqueza de las inhóspitas islas.

Esta decisión no permitirá a Kiev seguir especulando con el tema de una inminente crisis alimentaria, argumentando que no puede sacar sus cereales por el bloqueo de Rusia en la zona noroccidental del mar Negro , agrega.

Con el paso de los años, los rusos se quedaron e incluso abrieron un consulado general en Barentsburg, pero acabados los tiempos de convivencia pacífica con la OTAN, cuando Rusia pasó de socio estratégico (Lisboa, 2010) a amenaza significativa y directa (Madrid, 2022), Spitsbergen se está convirtiendo, para Rusia, en un sitio estratégico y, para la alianza noratlántica, en un lugar donde no deben estar los rusos.

El gobierno de Vladimir Putin confía en que se concreten las señales que ha recibido desde Bruselas y que la semana próxima se resuelva la controversia con Lituania, en caso de que ésta ceda y haga suya la propuesta de la UE en el sentido de que Kaliningrado forma parte de Rusia y, por tanto, no deben aplicarse las sanciones a las mercancías desde territorio ruso al no tratarse de operaciones de comercio internacional.

Quienes conocen de esto, piensan que la sugerencia del bloque europeo a Lituania podría crear un precedente y facilitar que el desencuentro Moscú-Oslo, que de por sí dispara la tensión con la OTAN, no termine en un conflicto armado.

Mensaje de Zelensky

De visita en Moscú, en su calidad de jefe de Estado del país anfitrión de la siguiente cumbre del G-20 (foro integrado por 19 países y la Unión Europea), el presidente de Indonesia, Joko Wikodo, se reunió ayer con el presidente Vladimir Putin en el Kremlin.

Wikodo anunció ayer, al comparecer ante la prensa, que entregó a su colega ruso un mensaje del presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, sin revelar su contenido.

Declaró: Entregué un mensaje del presidente Zelensky al presidente Putin y también expresé mi voluntad de ayudar a poner en marcha una canal de comunicación entre ambos .

Sólo queda aventurar cuál podría ser el mensaje de Zelensky y la mayoría de quienes asistieron a esa rueda de prensa de Wikodo y Putin coinciden en que quizá se refería a una iniciativa para desbloquear los puertos ucranios del mar Negro.

En favor de esta hipótesis mencionaron que el gobernante indonesio ratificó su intención de contribuir a los esfuerzos que coordina la ONU para evitar una crisis alimentaria y el titular del Kremlin, por su parte, negó con énfasis que Rusia esté impidiendo que Ucrania saque por mar sus cereales y reiteró su convicción de que son los propios ucranios los que crean artificialmente una crisis alimentaria.

Pero otros se inclinan a que Zelensky, quien sin ser Ucrania miembro del G-20 fue invitado por Wikodo a la cumbre de Bali, propuso a Putin declarar un alto el fuego los días 15 y 16 de noviembre y reunirse cara a cara en la paradisíaca isla de Indonesia que será sede de la cumbre.