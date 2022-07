Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 1º de julio de 2022, p. a12

Hace 10 años la ondina Jessica Sobrino cayó mal en una acrobacia y se rompió el tímpano; el médico fue severo al señalar que debía dejar de nadar o podría perder la audición. Sin embargo, una operación y una solución improvisada al usar un tapón en el oído le permitieron continuar como atleta de alto rendimiento al grado de ser parte del equipo de nado sincronizado que culminó como el mejor de América en el Mundial de Natación.

Ha sido una de las cosas más complicadas en mi vida. Me hicieron una operación, pero no funcionó, será hasta que me retire cuando puedan operarme de nuevo; no me arrepiento de mi decisión, estoy un poco sorda, aunque puedo nadar , dijo en conferencia.

Sobrino es parte del equipo tricolor que consiguió el séptimo puesto (88.9667 puntos) en rutina libre en el Mundial de Budapest y que destacó con el cuarto lugar en la final de Highlight. No obstante, para ser las mejores de América sortearon adversidades por el covid-19.

Las ondinas realizaron durante dos años sus prácticas por sepa-rado. Algunas compraron albercas montables, sólo tenían contacto por reuniones virtuales y cada una improvisaba para mantener la condición física exigida.